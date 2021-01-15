摩根大通上季賺947億　貸款撥備降

華爾街大行業績出爐！以市值計美國最大銀行的摩根大通，去年第4季純利按年增長42%，至121.4億美元(約947億港元)，每股賺3.79美元，遠超分析員估計的2.62美元，期內收入升3%至292.2億美元，亦勝預期。

以全年計，摩通去年收入達破紀錄1,195.4億美元，增長4%，主要受惠股市創新高，令交易活動急增，而經濟不景下，客戶的集資需要亦大幅增加，惟去年純利仍倒退20%至291.3億美元。

由於經濟沒有預期中惡劣，摩通上季貸款撥備減少29億美元，行政總裁戴蒙稱這反映疫苗及財政刺激計劃的效應，但該行仍就短期經濟存在重大不明朗作出部署。

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