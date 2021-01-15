港人移民潮料帶走2808億　金管：無走資迹象

美資大行美國銀行發表報告指出，港人移民英國的熱潮將於今年令資金流出高達360億美元(約2,808億港元)。

香港金融管理局發言人反駁指，不見資金流出港元或香港銀行體系的迹象，去年港匯85次觸發7.75強方兌換保證，約500億美元資金流入本港，首11個月銀行存款總額更升6.3%。該局表示會繼續監察市場發展，並維持金融和貨幣穩定。

發言人並表示，香港作爲國際金融中心，資金來往進出實屬正常，該局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，銀行體系非常穩健及流動性充裕。

局方稱，聯繫匯率制度是香港金融體系的重要支柱，外匯儲備規模相當於香港貨幣基礎約2倍，為香港貨幣穩定的後盾。銀行擁有強勁的資本及流動性，遠高於國際標準。

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