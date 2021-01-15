閱文向騰訊音樂娛樂出售深圳懶人權益

該公司自上述出售所得的收益估計約8億元，將用作未來發展，包括但不限於加強核心內容創作業務、建立內容生態系統及透過併購活動維持該公司的競爭力。

連同收購其他賣方60.1179%股權，是次騰訊音樂以總代價27億元收購深圳懶人全部股權。深圳懶人主要從事網絡廣播、有聲閱讀作品及其他互動音頻娛樂形式內容的製作、分發及在線傳播。

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