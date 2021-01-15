閱文向騰訊音樂娛樂出售深圳懶人權益
2021年01月15日 21:36
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閱文集團(00772)公布，向騰訊(00700)旗下的騰訊音樂(美股：TME)出售深圳懶人39.8821%股權，作價約10.76億元人民幣(下同)。於交割完成後，天津閱文將不再持有深圳懶人的任何股權。
該公司自上述出售所得的收益估計約8億元，將用作未來發展，包括但不限於加強核心內容創作業務、建立內容生態系統及透過併購活動維持該公司的競爭力。
連同收購其他賣方60.1179%股權，是次騰訊音樂以總代價27億元收購深圳懶人全部股權。深圳懶人主要從事網絡廣播、有聲閱讀作品及其他互動音頻娛樂形式內容的製作、分發及在線傳播。
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