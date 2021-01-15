脫歐新規不明朗　料4000名銀行家遷往歐洲

外國媒體報道，Global Mind Executive Search Consultants GmbH創始人Andreas Halin表示，英國脫歐後的新規仍然不太明朗，預計將再有3,000至4,000名投資銀行家，尤其是專注於行業的專家以及債務和股票發行顧問，將不得不離開倫敦回到歐洲。

上述情況並非危言聳聽，遭遷全球機構的十多名管理人士表示，成千上萬的交易員和銷售人員已經採取行動，而下一波可能包括為戰略、合併和資本籌集提供建議的資深人士，例如，高盛集團正在將高級投資銀行家從倫敦遷往歐洲。

對於英國來說，失去高薪納稅人的影響尤其糟糕，因為英國財政稅收非常依賴金融服務業．英國金融業擁有超過100萬名員工，約佔經濟總量的7%，佔稅收總額的10%以上。

英國與歐盟在去年12月末達成了脫歐貿易協議，但有關金融服務的談判才剛剛開始，不過慶幸的是，目前尚無最後談判期限。

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