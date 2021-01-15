穆迪：美國制裁對小米評級無即時影響

穆迪預期，有關限制不會影響小米未來12至18個月的經營表現，因為其供應鏈及經營不會受此限制。小米的強勁淨現金及良好流動性，有助緩衝潛在不利影響及不確定性。

穆迪指出，小米去年12月通過發行新股融資31億美元，以及發行可轉債融資8.55億美元，有助該公司加強流動性及資本架構。

穆迪估計，該公司的資本支出，將佔2020年收入的2%。由於智能手機、物聯網(IoT)，以及生活用品和互聯網服務業務的增長，料小米收入在未來12至18個月將按增長約15%，至2,750億元人民幣；調整後EBITDA在未來12至18個月將按年升約17%至140億元人民幣。

穆迪預測，由於EBITDA增速超過債務增速，小米的槓桿率在未來12至18個月內，將從2020年6月30日的12個月的2.6倍提高至2.2倍左右，而這樣的槓桿水平支持其Baa2評級。