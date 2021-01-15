憂新紓困案難過關　道指早段跌210點

美國候任總統拜登提出1.9萬億美元紓困案，但市場憂慮未必能輕易在國會過關，美股周五早段偏軟，道指跌210點，至30,781點；標指跌17點，至3,778點；以科技股為主的納指則升27點，至13,139點。

對沖基金Livermore Partners董事總經理諾伊霍伊澤表示，拜登的開支計劃似乎意圖重演「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties)，意指一戰後的二十年代一段繁榮時期，但亦可能引致像1929年股災和大蕭條的結果，投資者應小心。

他續稱，目前仍未清楚度過當前危機需要多少時間，亦不知道未來數年的全球增長會是怎樣；又指最終可能會出現通脹等問題，繼而戳破這個巨型泡沫。

美國證交會對埃克森美孚展開調查，因收到投訴指控該石油巨頭誇大其中一個重要油氣資產的價值，拖累股價早段挫2.6%至48.98美元。

多家華爾街大行業績出爐，摩根大通去年第四季純利按年增長42%，至121.4億美元，每股賺3.79美元，遠超分析員估計的2.62美元，期內收入升3%至292.2億美元，亦勝預期，股價早段跌1.5%至138.95美元。

花旗集團上季純利跌7%至46.3億美元，每股賺2.08美元，遠好過預期1.34美元，反映貸款撥備放緩，惟股價跌3.2%至66.75美元。

至於富國銀行上季出乎意料賺破紀錄29.9億美元，每股純利64美仙，好過預期的60美仙，原因是壞帳開支減少，股價早段跌3.8%，至33.4美元。

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