中昌國際委任安永為核數師　另成立特別調查委員會

另外，公司公布，已成立特別調查委員會跟進附屬德領集團若干成員公司及懷疑資金被耗散，同時評估事件對公司的整體影響。

特別調查委員會由董事會主席兼執行董事陳志偉、執行董事唐倫飛，以及獨立非執行董事葉棣謙及黃偉樑組成，而陳氏已獲委任為特別調查委員會的主席，而委員會亦可委任其他專業顧問協助其調查或提供建議。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020