京東方A擬定向非公開發行A股　籌200億人幣

鑒於京國瑞基金為北京國有資本經營管理中心控制的主體，且京國瑞基金與北京電子控股公司簽署了一致行動協議，京國瑞基金認購後，北京電控實際可支配京東方A表決權股份比例將得到提升，惟今次發行不會導致京東方A的實際控制權發生變化。

據披露，今次集資扣除發行費用後的資金，將用於收購武漢京東方光電24.06%的股權、對重慶京東方顯示增資以建設京東方重慶第6代屏幕顯示技術AMOLED(主動式矩陣體)生產線項目、對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽基OLED(有機發光二極體)項目、對成都京東方醫院增資並建設成都京東方醫院項目、償還福州城投集團貸款以及補充流動資金。

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