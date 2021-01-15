內媒：新規下支付寶等平台不可賣互聯網存款產品

內媒報道，中國銀保監會及人民銀行近日聯合印發《關於規範商業銀行通過互聯網進行個人存款業務有關事項的通知》。《通知》明確，商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不預定由非自營網絡平台提供營銷宣傳，產品展示，信息傳輸，購買入口，補充補貼等服務。

這意味著，金融消費者不再能通過 支付寶、騰訊理財通、京東金融、度小滿金融等平台購買一度火爆的互聯網存款產品。

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