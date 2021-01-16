騰訊有份！快手通過上市聆訊　首9月GMV勁升11倍

2020年首三季，在可轉換可贖回優先股公允價值變動拖累下，虧損擴大至973.71億元，2019年同期蝕16.17億元。若撇除有關變動值影響，經調整虧損72.44億元，2019年同期則錄利潤18.36億元。期內，收入按年上升49.17%至406.77億元，直播業務及網上營銷服務收入分別按年增加10.41%及2.12倍。

該公司目前變現方式主要為在直播中向觀眾銷售虛擬物品，提供多種形式的網上營銷服務，以及收取電商銷售佣金，未來將會積極通過提供網絡遊戲、網上知識分享及其他增值服務，使收入來源更加多元化。

快手採用WVR架構上市，若事成，將成為本港第三隻第一上市的WVR股。上市前投資者陣容強大，騰訊持股21.567%，五源資本(前稱晨興資本)則以持股16.657%為第二大股東，新加坡國有投資公司淡馬錫(Temasek)持有0.865%股份。

是次集資所得將用於增強生態系統；加強研發及技術能力；選擇性收購或投資，以及營運資金及一般企業用途。

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