東方日報B1：小米被特朗普追咬　列投資黑名單　股價冧一成

儘管小米澄清服務和產品皆用於民用或商用，仍未能阻止股價周五急跌。圖為董事長雷軍。

不過，澄清公告難阻跌勢，小米午後一度低見28.2元，挫13.62%，收市仍瀉10.26%，收報29.3元，仍創接近一個月新低。小米美國預託證券(ADR)周五早段報28.69元，較香港收市價低2.08%。招商證券國際分析師陳永豪認為，華府制裁小米的影響僅在投資層面，未影響其日常營運。據稱，小米供應上暫無問題。對比起華為遭納入的「實體清單」，加上小米的投資禁令殺傷力較小，惟影響到投資者對該股的信心。

國際信貸評級機構穆迪指，事件限制小米從美國投資者獲取資金，不利其信貸，但公司淨現金及經營表現強勁，評級未有即時影響。

克林信大學經濟系副教授徐家健相信，拜登上場後未必會一舉推翻行政命令，反而會從名單上着手，因「與中國軍方有連繫」較難定義，預料拜登或會在名單中逐一對企業進行篩選，個別中資企業或會進行游說工作。

列入投資黑名單而非實體清單的企業，充其量只是面對美資要沽貨，事關中微公司聲稱被美國列入涉軍名單對其生產經營沒有實質影響，目前進出口業務一切正常。儘管如此，徐家健認為，投資禁令無疑已使美國資金對整體中概股產生戒心。

另外，中海油回覆本報查詢時稱，注意到美國將母公司中海油集團納入出口管制相關實體清單的消息，並會繼續跟進相關情況。

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