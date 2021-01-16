東方日報B1：小米被特朗普追咬 列投資黑名單 股價冧一成
2021年01月16日 00:35
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儘管小米澄清服務和產品皆用於民用或商用，仍未能阻止股價周五急跌。圖為董事長雷軍。
距離下台不夠一周的美國總統特朗普再出手制裁中資企業。美國國防部周四將小米集團(01810)等9家企業列入涉嫌與中國軍方有聯繫的黑名單中，跟其對手華為享同一「禮遇」，亦即登上特朗普近日不斷「加辣」的投資黑名單，11月11日或之前美資須沽清有關證券。消息拖累小米股價周五盤中暴瀉逾一成，「北水」同日即再透過港股通淨買入逾35億元的小米股份「護盤」。
這次跟小米「陪葬」的8家公司包括開發出「C919」、要與波音和空中巴士一爭長短的中國商用飛機、中微公司(688012.SH)、高雲半導體、北京中關村發展投資中心。國務部於聲明中繼續緊咬中國推動「軍民融合」，而經此一役，目前黑名單上企業增至44間。
中微造的設備乃將晶片運算元件刻蝕出來，屬晶片關鍵工藝，而這市場現由美國應用材料和泛林集團、或日本的東京電子掌握，屬晶片國產化的重要企業。其客戶包括中芯國際(00981)，打壓它如同打中芯。
不同於中國移動(00941)及中國海洋石油(00883)等的母公司，小米屬黑名單上較為少見非國有企業。小米中午刊發澄清公告，指自己一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，服務和產品皆用於民用或商用，而公司並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東利益。
不過，澄清公告難阻跌勢，小米午後一度低見28.2元，挫13.62%，收市仍瀉10.26%，收報29.3元，仍創接近一個月新低。小米美國預託證券(ADR)周五早段報28.69元，較香港收市價低2.08%。招商證券國際分析師陳永豪認為，華府制裁小米的影響僅在投資層面，未影響其日常營運。據稱，小米供應上暫無問題。對比起華為遭納入的「實體清單」，加上小米的投資禁令殺傷力較小，惟影響到投資者對該股的信心。
國際信貸評級機構穆迪指，事件限制小米從美國投資者獲取資金，不利其信貸，但公司淨現金及經營表現強勁，評級未有即時影響。
北水繼續撐「制裁股」，港股通周五再錄得淨買入134.33億元，連續第10日超過100億元，累計約1,357億元，其中未被美國列入投資黑名單，但已遭幾次狙擊的騰訊控股(00700)錄得淨買入約49億元。同遭美國狙擊的中芯、中移及中海油則分別錄得淨買入9.38億、8.61億及5.84億元。
曾於去年訪問台灣的美國國務次卿克拉奇表示，華府已不太可能在特朗普任期最後幾天內加長國防部的黑名單，其言論暗示騰訊和阿里巴巴(09988)短期或避過制裁一劫。惟他補充，阿里和騰訊對中國軍方「具有高度戰略意義」。而商務部則禁止美國購買中國、俄羅斯、北韓、委內瑞拉、古巴和伊朗的通訊設備和軟件等。
克林信大學經濟系副教授徐家健相信，拜登上場後未必會一舉推翻行政命令，反而會從名單上着手，因「與中國軍方有連繫」較難定義，預料拜登或會在名單中逐一對企業進行篩選，個別中資企業或會進行游說工作。
列入投資黑名單而非實體清單的企業，充其量只是面對美資要沽貨，事關中微公司聲稱被美國列入涉軍名單對其生產經營沒有實質影響，目前進出口業務一切正常。儘管如此，徐家健認為，投資禁令無疑已使美國資金對整體中概股產生戒心。
另外，中海油回覆本報查詢時稱，注意到美國將母公司中海油集團納入出口管制相關實體清單的消息，並會繼續跟進相關情況。
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