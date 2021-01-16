歐股收市受壓　德國DAX挫200點

歐洲股市周五(15日)受壓，英國富時100指數收報6,735點，跌66點或0.97%；法國CAC指數收報5,611點，跌69點或1.22%；德國DAX指數收報13,787點，跌200點或1.44%。

英國嚴重欺詐辦事處(Serious Fraud Office)告知英美煙草公司，它將不對其2017年非洲業務涉不當行為的調查採取任何行動，英美煙草公司股價收市跌0.38%。

飛機零部件生產商，英國工程公司Meggitt表示，最近發布的COVID-19疫苗和被壓抑的需求可能會支持今年的民航業復甦，公司料截至去年12月31日的全年收入為17億英鎊，基本營運利潤將在之前預測的1.8億英鎊至2億英鎊之間。Meggitt收市上漲0.56%。

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