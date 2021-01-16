渣打據報下月將在全球裁員數百人

該人士指，渣打計劃下月在全球裁員數百人，主要為級別較低的員工。

事實上，渣打自去年下半年重新開始裁員，主要由於銀行業普遍正面臨要削減成本來應對疫情影響的壓力，當中，滙豐和德意志銀行過去數月已經恢復裁員。

渣打在聲明中稱：「我們致力於推動本行轉型以確保未來競爭力，據此正裁減若干職位，這是過去幾年來一直在進行的工作。」

渣打財務總監Andy Halford去年10月表示，公司需提高回報水平，10%的股本回報率目標已經因疫情而延遲實現。繼英倫央行去年12月開始放鬆疫情相關限制後，該行表示將考慮恢復派息。

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