紐約期金收挫逾1%　美匯指數急升

美元進一步轉強，拖累國際金價周五(15日)下挫，紐約2月期金收報每安士1,829.9美元，跌1.2%，全周計累跌約0.3%。美匯指數周五報90.74，升0.56%，勢創去年10月以來最大單日升幅。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示，美元轉強加上美債息回升，均導致金價短線受壓。他續說，長線而來，美國更多刺激措施將推動通脹預期，但由於美元反彈及市場對聯儲局縮減資產購買的擔憂，令金價出現好淡爭持的格局。

10年期美國國債孳息率報1.095厘，跌3.4個點子。

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