傳Apple產品今年大變革　iPhone擬推出「摺芒」手機

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc)旗下產品線的外觀在今年有望出現大變革，當中，iPhone手機、Mac電腦、Macbook手提電腦均將有新設計。

Apple股價在周五(15日)收報127.14美元，跌1.37%，過去一年股價已經累升逾60%。

據報道，為了與南韓三星的智能手機進行競爭，Apple考慮推出摺疊螢幕的iPhone手機。

同日還有消息指，Apple將會重新設計Mac電腦的外觀，為近十年來首次，計劃推出大小只有Mac Pro一半的款式，其將配備自有晶片；同時正開發新款外置顯示器，預計在今年後期推出市場。

被譽為「地表最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤在周五亦發表報告，預計蘋果公司今年第三季將推出兩款全新外觀設計的MacBook Pro高端手提電腦。

郭明錤在報告中寫道，受惠強勁換機需求，預期MacBook總出貨量在2021年將顯著按年增長25%至30%，至2,000萬部。

事實上，蘋果公司在去年初已經最近獲得一個摺疊屏幕的專利設計。美國專利及商標局在去年2月披露了蘋果公司一份最新專利設計「Electronic devices with flexible displays and hinges」(具有捲軸顯示器和鉸鏈的電子設備)。

專利案顯示，Apple意向製作一種外殼分為兩部分的電子產品，在摺疊過程中，屏幕中間的彎曲部分間隙會增加，以維持最少角度避免過度折疊，導致屏幕出現摺痕，展開時又可以維持平整的狀態。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020