美股收市受挫　道指跌177點

候任美國總統拜登提出1.9萬億美元紓困案，但市場憂慮未必能輕易在國會過關，美國股市周五(15日)偏軟。道指收報30,814點，跌177點或0.57%；標指收報3,768點，跌27點或0.72%；納指收報12,998點，跌114點或0.87%。

多家華爾街大行業績出爐，摩根大通去年第四季純利按年增長42%，好過市場預期，惟股價收跌1.79%；花旗集團上季純利跌7%，仍好過市場預期，股價全日瀉6.93%；至於富國銀行上季出乎意料賺破紀錄29.9億美元，好過預期的，股價收市急跌7.8%。

美國證交會對埃克森美孚展開調查，因收到投訴指控該石油巨頭誇大其中一個重要油氣資產的價值，拖累股價全日下挫4.81%，收報47.89美元。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.91%、1.48%、1.54%。

對沖基金Livermore Partners董事總經理諾伊霍伊澤表示，拜登的開支計劃似乎意圖重演「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties)，意指一戰後的二十年代一段繁榮時期，但亦可能引致像1929年股災和大蕭條的結果，投資者應小心。

他續稱，目前仍未清楚度過當前危機需要多少時間，亦不知道未來數年的全球增長會是怎樣；又指最終可能會出現通脹等問題，繼而戳破這個巨型泡沫。

安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)警告稱，新興市場面臨復甦不均衡的風險，如潮水般湧入的流動性可能會造成定價錯配和過度冒險。

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