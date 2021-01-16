英衛星通訊商OneWeb獲軟銀投資　估值14億美元

英國衛星通訊商OneWeb周五(15日)表示，獲得日本軟銀集團及網絡系統公司Hughes Network Systems的私人融資，其對OneWeb的估值為14億美元。

OneWeb由企業家Greg Wyler在2014年創立，目標是通過使用低地球軌道衛星在全球範圍內提供高速寬頻互聯網服務，與太空探索公司SpaceX提供類似的服務。

公司稱，融資所得將能夠負擔該公司的648顆衛星網絡的費用，該網絡預計在2022年底準備就緒。

軟銀是OneWeb的前投資者，但在去年取消了向OneWeb融資，導致後者在去年3月申請破產保護。其後，英國政府和印度企業Bharti Enterprises組成的財團斥資10億美元，以取得了OneWeb的控制權，並使OneWeb從破產邊緣中解救出來。

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