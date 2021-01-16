十年磨劍？領航：沉睡多年的價值型股票快將甦醒

近年華爾街普遍聚焦於科技股等高增長的板塊，令美國價值型股票過去10年來彷彿處於「沉睡」狀態。不過，知名共同基金公司領航集團(Vanguard Group)最新發表研究稱，價值型股票快將甦醒了。

外媒報道，旗下資產管理規模達到6.2萬億美元的領航集團在2021年展望報告中表示，價值股沉睡時期接近尾聲，但未有具體時間何時甦醒。

領航最新的觀點跟其過去有所不同，根據該公司此前的模型指出，投資者在過去數年來避開價值型股票的做法是正確的。

領航在最新的報告指出，「我們的研究顯示，價值股溢價(value premium)的確存在，而近年來增長型股票表現較突出，部分因素是通脹率長期走下坡，以及過去十年來盈餘增長未能大幅加速所致。」

該公司指出，低通脹率會為增長股漲勢推波助瀾，因為通常投資該類股被視為「放長線釣大魚」，着眼於更長遠未來的股票收益；相比之下，價值型股票短期內向股東的派發佔盈餘的比重則更高。

領航集團預期，即將迎來「溫和的通脹」，美國國債孳息率將升向2厘，但認為通脹不至於失控。不過，領航的研究發現，即使在低通脹環境下，價值型股票的表現也可能勝出，主要發生在各行各業盈餘增長普遍加速之時。

另外，領航提醒投資者，稱未來價值股相對於增長股的表現轉強，可能較像是投資者「兩害相權取其輕」，而不是價值股「估值全面回升」。

領航說：「(價值股有望)表現更突出，主要驅動力將是增長股估值萎縮，而不是價值股估值回升到數十年前的水準。」

展望未來十年，領航預測，價值股平均每年漲幅可達1.1%，而增長股平均每年跌2.6%。

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