疫下旅遊新常態！Airbnb：觀光大型景點遭冷待　商務旅遊大減

2020年新冠肺炎突擊全球，疫情之嚴重令多國先後封城，限足令下旅遊業首當其衝，主要經營房屋短租服務的平台Airbnb更於去年大幅裁員1,900名員工，Airbnb執行長Brian Chesky最新預測，受疫情影響，人們的旅遊型態將會永久改變，將更傾向於小城市的風光，以及多花時間於探訪親人、好友，估計大型的觀光景點及商務旅遊將會大減。

Chesky表示，疫下的旅遊新常態是人們傾向開車前往小城市，且減少搭飛機進行商務旅遊，勢將打擊全球大型觀光景點的旅遊業。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020