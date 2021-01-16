台央行罕有約20間出口商飲咖啡　又關台幣升值事？

弱美元下，多國幣值上升，其中新台幣兌美元於去年已升值逾5%，本年至今亦延續升勢，曾升破28兌每美元水平，創23年半新高。為抑制台幣匯率升勢，台灣央行日前分別邀請20間大型出口商「飲咖啡」，據悉包括美國蘋果公司(Apple Inc.)供應商鴻海、光寶科技等，冀以道德勸說商者分散拋匯，穩定匯率，避免以制定新規來控制台幣升勢。

據台媒報稱，台灣央行證實的確有找大型出口商面談，主要旨在新台幣匯率的穩定，希望業界切勿過度集中拋匯，應該儘量採取分散的原則，因由去年底至2021年初匯市成交量異常暴增。此前，央行已先對大型匯銀了解過出口商有否異常拋匯，並曾暗示專案金檢的利劍隨時推出，以全面防止炒匯的可能。

但據悉，不少業界近日面對匯率升、原料漲、貨櫃缺的「三面」困局，已經苦不堪言，而美國上月已將台灣列入匯率操縱國的觀察名單，故台灣當局對干預外匯市場的態度相當謹慎，而業者亦低調談論匯率問題。

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