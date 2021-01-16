特朗普卸任前再出招　促華府減購中國商品及服務

美國總統特朗普距離卸任，目前只餘下5日，亦不忘爭取於離任前再向中國施壓。他周五(15日)指示聯邦政府部門研究減少採購中國商品及服務的方案，以減低來自中方的間諜活動風險。

白宮國家安全顧問奧布賴恩稱，中國透過網絡及其他方法針對美國政府存有人事紀錄、軍事計劃及其他數據的訊息系統，因此美方必須採取相應措施保護美國公民利益，調整規則及其他必要行動減少中國政府對華府的技術和人類間諜活動。

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