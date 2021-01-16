股神指標＋散戶瘋癲＝股市海嘯式崩盤一觸即發？

2021年已過了兩周，全球股市依然欣欣向榮，完全無視經濟壞消息。開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，上周則有評論認為「1月20日」拜登「登基」之後有難！本周又有甚麼訊號？一切小心！

【1、美散戶瘋了！6隻垃圾股竟佔股市總成交20%】

美國散戶已陷「瘋狂」，並似乎主導美國股市，恐離冧市不遠！根據美國股票經紀公司Themis Trading資料，6家股價低於1美元的股票成交量，在周一(11日)佔了美股總成交量的1/5，更是連續2個交易日，連業內人士也直言奇怪。

報道指出，寵物藥製造商Zomedica周一成交量超過10億股，成為當天成交量榜首，與其他5隻股價低於1美元公司的成交量，總和達到26億股，佔當天美股總成交量的1/5。

在過去6個月的多數時間，散戶瘋狂買入，成為美股市場標誌，讓主要交易所和其他交易市場的成交量大漲。

Themis Trading股票交易聯席主管Joseph Saluzzi認為相當奇怪，自己在業界多年的經驗預示不會有好結果。

現在美股的狀況是：公司股價愈低，表現就愈好，本年迄今反映整體美股的羅素3000指數內價格低於2美元的股票，平均上漲近13%，低於5美元股票平均上漲近10%，是高於100美元股票平均漲幅的3倍以上。

【2、「巴菲特指標」全球響警 股市海嘯式崩盤恐一觸即發】

美國股市迭創新高，「股神」巴菲特所青睞的市場指標更於過去周日升至13年最高，顯示全球股市被高估程度為金融危機以來之最，新一輪的回調可能一觸即發。

「巴菲特指標」的全球版本，即全球股市總市值與全球GDP之比在升破121%，一般而言，該指數高於100%就意味股市已經估值過高。

Welt市場分析師Holger Zschaepitz提到，這個指標升至目前水平是令人擔憂的里程碑，與2008年金融危機崩盤前的水平相同。

「巴菲特指標」由巴菲特在2001年《財富》雜誌大肆宣揚，稱該指標可能是「在任何給定時刻衡量估值水平的最佳單一指標」。

不過，也有市場聲音認為，最近幾個月新冠肺炎疫情引發了廣泛的經濟限制，人為地壓低了GDP。股市也受益於各國政府為渡過當前危機而採取非尋常的經濟刺激措施，因為「巴菲特指標」或偏離了實際情況。

【3、華爾街長期好友也警告：市場過熱恐崩盤】

除了「股神」指標外，連被稱為「華爾街最優秀分析師」，作為長期好友的亞德尼研究公司(Yardeni Research)總裁Edward Yardeni本周也擔憂，市場很可能正面臨崩盤的危機。

他表示，納斯達克指數及比特幣也急速增長，就是極端泡沫的例證。在今年首5個交易日中，比特幣上漲了36%，並且在過去6個月中急飆了300%以上，「這肯定是過熱、投機過度的象徵」。

他以科網泡沫時期為例，在1998年底至2000年初，納斯達克指數上漲了200%以上，而如今是增長了近100%，很可能正走在相同的軌道上。

【4、1月20日前全球大亂？末日博士警告：特朗普向伊朗開戰】

事實上，目前全球經濟危機處處。曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)警告，僅剩數天就要離任的美國總統特朗普，仍有時間製造更多混亂，包括向伊朗發射戰術核彈，而在未來數年內，美國很有可能成為全球地緣政治不穩定的新中心。

他指出，美國曾是民主、法治、善政的燈塔，現在卻更像是「香蕉共和國」，世界各地的威權領導人現在都在嘲笑美國，美國的軟實力在過去4年已遭受嚴重損害，特朗普引發暴亂的失敗，進一步削弱了美國地位，但更糟糕的是，在拜登1月20日就職前，特朗普仍有時間製造更多混亂。

他警告，俄羅斯、中國、伊朗、北韓等美國的戰略對手，恐利用美國的混亂局面，散布虛假資訊或發動網絡攻擊，包括可能針對美國關鍵基礎設施的攻擊，走向絕路的特朗普，可能會下令對伊朗主要核設施發動攻擊，且可能使用戰術核彈頭；特朗普政府已進行首次裝載戰術核武的隱形轟炸機及戰機演習，向伊朗示意其空中防禦系統根本無用。

魯比尼研判，對伊朗發動襲擊的可能性，或許會讓美國副總統彭斯援引美國憲法第25條修正案讓特朗普下台，但即使如此，鑑於特朗普仍掌控共和黨及其支持基礎，如同前美國總統尼克遜被繼任者福特特赦一樣，特朗普很可能也被彭斯特赦。

由於特朗普正在考慮的自我特赦可能不符合憲法規定，因此有理由相信，特朗普將四處摸索其他創造性解決方案，如果下令攻擊伊朗，然後在被視為烈士後被特赦，他既可以保住自己的支持基礎，又可以逃避責任，而如果這聽起來尼祿末日般瘋狂，那是因為現實正是如此，「美國的衰落似乎正在加速進行」。

無論如何，魯比尼最後表示，在未來數月和數年內，美國很有可能成為全球政治和地緣政治不穩定的新中心，美國盟友需要對沖特朗普主義在未來回歸的可能性，美國的戰略對手也將繼續試圖通過不對稱作戰破壞美國的穩定，「這個世界將經歷一段漫長、醜陋、坎坷的過程」。

【5、經濟戰「疫」：貨櫃回流不順 推高運費】

除了「熱戰」風險外，全球「戰疫」也令經濟大為受困，例如貨運缺櫃風暴愈演愈烈！綜合外媒資料顯示，澳洲航線已大幅漲價近9倍；歐洲航線也急升逾5倍。有廠商坦言，已無法承擔貨櫃的加價費用，目前經濟差更難轉嫁成本予客戶，再下去實在撐不住了！

疫下怪象頻生，雖然全球經濟仍受疫情嚴重打擊，但世界貨運卻出現歷史上最厲害的加價潮，皆因多地受疫情打擊而停擺，貨櫃回流欠順暢，是造成「缺櫃」的其中一個原因，再加上旺季貨運需求殷切，供不應求就激化了貨運價格升勢。個別船公司在缺櫃嚴重下以價制量，部分早已訂好的貨櫃被取消，若要保證貨物上船，須另加付保證金，動輒索價1,000美元(約7,800港元)，廠商皆苦不堪言。

有廠商透露，去年第4季本應送出的貨物，因缺乏貨櫃而沒有貨船期，至今還無法出貨，倉庫已容不下堆積如山的貨物，不知如何是好，直斥貨都出不去，還談甚麼經濟增長，有些歐洲國家即使出價8,000歐元(約7.5萬港元)都找不到櫃，形容過去45年以來未見過。

據報，熱門航線如美國線和歐洲線的貨運價格以數倍幅度上升，就連東南亞線的貨運價格亦跟升，去年底以來已飆逾4倍。業界預期，缺櫃情況要待農曆新年後，至第2季歐美空櫃回流才有望紓緩，當然，還須看零售業庫存、船舶準班率，以及新增貨船供應等因素。

【6、投資機構警告：40萬名商船水手上岸無期 供應鏈風險急升】

提起貨櫃，世界貿易90%通過海上運輸進行，但各國的新冠肺炎防疫限制，正在影響航運業內的水手們生計。包括瑞士退休基金、富達國際(Fidelity International)在內的投資機構，近期齊聲呼籲，將這些人員列為必要工作人員，否則風險正在上升。

外電報道，這群管理超過2萬億美元資產的投資機構指，成千上萬的海員因疫情而被困在船上數月，更引述航運業官員指，許多人在海上停留的時間超過了海事勞工公約規定的11個月限制，很多水手都瀕臨極限。

聯合國秘書長Antonio Guterres去年6月亦有類似的呼籲，聯合國大會之後也在去年12月達成非約束性決議，敦促所有國家指定水手和其他海事人員為必要工作人員，加快上下船作業。投資機構當時也致信聯合國，稱這不再僅是航運業的問題。

報道引述操作瑞士退休基金的Ethos Foundation執行長Vincent Kaufmann估計，這情況涉及多達40萬名商船水手，不只是人道主義悲劇，也是許多公司面臨的供應鏈風險。

此外，富達國際投資長Jenn-Hui Tan表示，如果袖手旁觀，災難遲早會爆發。該集團投資的某些公司業績都與海運貨物的安全性相關，確保海事人員的權益有助於降低營運風險。

【7、經濟戰「疫」：車廠鬧「芯」荒 被迫減產】

除了航運業外，全球正面對史上最嚴重「芯」荒！晶片缺貨浪潮已蔓延至「消費之首」汽車產業，導致多家車廠被迫減產，勢必累及經濟復甦，連世界汽車需求最大國家中國汽車工業協會也預計，今年整體汽車銷量有望超過2,600萬輛，按年增4%，主要受新能源汽車市場政策驅動，惟行業發展恐被車用晶片不足的問題「拖後腿」。

綜合市場分析，導致今次汽車界缺「芯」持續惡化的源頭是疫情，由於疫情爆發初期對行業衝擊甚大，業界紛紛向晶片商削單，結果現時車市反彈超預期，車用晶片自然供不應求，惟汽車業亦要與消費電子業搶貨，尤其全世界的人因疫情「宅」在家，對電子產品需求大增，不是想加單就加單，連晶片代工龍頭台積電近日也披露，對汽車晶片愛莫能助。

另方面，大多數汽車至少需應用40多種晶片，而高端車型更是多達150種，只要有部分缺貨，就會影響生產。包括福士、福特、豐田、本田等國際級大車廠，已宣布減產。

密西根州汽車研究中心負責人Kristin Dziczek表示，晶片緊缺的問題將持續困擾汽車業，難以在今年首季得到緩解，相信最快要到第2季才恢復正常。

【8、經濟戰「疫」：日供電緊張 電價創新高】

除了缺芯、缺櫃外，更埋身的是「缺電」！據內地報道，全球第3大經濟體兼亞洲區少數的已發展國家日本，在今個冬天居然亦遇上電力短缺的危機，或打擊該國的經濟恢復動力。日本電力交易所(JEPX)現貨市場周二(12日)的日內價格曾達每千瓦時246.8日圓，創有紀錄以來新高，相較於去年同期和1個月前水平，均見大幅飆升。

當地本輪電價大升，除了因為亞洲地區出現嚴寒天氣，令取暖用電需求大增之外，亦因為日本用以發電的液化天然氣(LNG)供應緊張所致。日本長期都是最大的LNG進口國之一，尤其在2011年福島核電廠事故之後，基於公眾的擔心，令日本核電廠營運數目大幅減少。

日本的電力公司周二也正接近滿負荷，西部地區更達最大發電容量的99%。電力公司紛紛促請用戶在開暖氣的同時，關閉其他電器以減少用電。部分電廠更向擁有大型發電系統的公司如油企和鋼企等購買他們的剩餘電力，以解燃眉之急。

野村證券的分析指出，考慮到新冠肺炎疫情令電力需求減少，電力公司早前可能減少了LNG的採購量，致使當前燃料庫存或即將耗盡。

然而，據了解，要大量增購LNG需時，因就算增購現貨合約，也要2個月才能付運。而LNG出口大國澳洲和馬來西亞，早前都因為機件故障而令出口量減少。至於美國的LNG船運，卻基於不同原因而延誤啟航，導致供應短缺。

LNG亞洲現貨價更較一個月前上升了80%。故此，無論是日本供電緊張，以及發電成本上升等因素，都可能會進一步損害已在疫情中受創的日本經濟。

【9、經濟戰「疫」：俄羅斯「去美元化」 全球分裂開端】

地緣政治亦起了微妙變化！俄羅斯多年來一直減少美國資產風險，使其國際儲備資產內的黃金比重，史上首度超越美元資產。周一報告指出，截至去年6月，該國黃金佔央行儲備比重達到23%，美元資產則自2018年的40%以上，跌至22%，顯示俄羅斯長期推動的「去美元化」策略已取得重大突破。

俄羅斯國際資產儲備規模約5,830億美元，目前黃金為俄羅斯央行第2大儲備資產，僅次於佔總資產1/3的歐元，人民幣的資產比重為12%。根據報告，2019年6月至2020年6月期間，金價漲幅達到26%，為導致黃金儲備上升關鍵因素，在此期內，央行還購買了價值43億美元的貴金屬。

為了擺脫美元主導的國際貿易，並降低美國制裁帶來的經濟衝擊，俄羅斯不斷拋售美元並增加黃金儲量，過去5年，該國已花費超過400億美元打造黃金倉庫，使其成為全球最大的黃金買家。

【10、誰能取代中國的「世界工廠」地位？哈佛教授話係佢...】

最後想分享的是，這幾年中美大打貿易戰，中國的關鍵零部件被美國切斷，加上去年新冠肺炎疫情全球爆發，製造業發展受挫，亦令全球意識到供應鏈過於集中單一市場的風險。到底誰能取代中國的「世界工廠」地位？外媒引述哈佛甘迺迪學院經濟學教授Gorden Hanson預測，答案暫時仍是個謎，但他推論，若勞動密集型工業從內地大城市往內地其他地區擴散，取代中國的，可能就是中國本身。

他的分析重點集中在10種勞動密集型產品，包括紡織品、服裝、鞋、體育用品、踏板車、玩具、衞生、照明、供暖及家具。他發現中國在這些商品的出口上，2013年達到最高峰，佔全球39.3%，此後逐步下降；2018年是31.6%。而考量到經濟增長趨緩、勞動人口年齡中位數上升、高等教育比例攀升，中國勞動密集型產業不太可能再增長。

他指出，中國希望轉型到高端製造業，利用內需消費來成為經濟成長新引擎，如果計劃奏效，勞動密集型生產工作勢必外移。誰來取代中國的問題仍然令人困惑，填補空缺最明顯的競爭者可能是亞洲新興出口經濟體，包括印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南。

惟觀乎過去20年來，這些經濟體中，只有孟加拉、柬埔寨及越南在勞動密集型產品出口所佔份額有顯著增加。孟加拉由於成本低，已經成為全球第2大服裝出口國；越南眾所周知已經成為代替中國生產運動鞋、紡織品的首選。

他認為，孟加拉和越南成長最快。如果不得不選出下個中國。問題是，這些新興經濟體規模還不足以像中國在1990年代，能完全取代東亞其他國家來生產，其中人口合計僅約2.6億，還不及中國20%。至於亞洲之外，候選列中的羅馬尼亞、波蘭、摩洛哥、突尼斯亞、土耳其，規模就更不能相比。

故他提到另一個可能性，就是由於中國內地發展並不平衡，目前這些製造業都集中在大城市，往後很可能會向其他區域擴散，類似第二次世界大戰後美國由於公路網擴展，製造業從大城市往全國各地小城市疏散。在這種情況下，中國最後會取代的是它自己！

歐美和日本企業確實開始推動分散供應鏈，但更多人發現要放棄中國存在困難，因為中國基礎建設條件難有匹敵國家，品質已經穩定，而且價格具有競爭力，因此催生「中國+1(China Plus One)」策略，將大部分業務保留在中國，但部分分散到越南等國家。

他認為，新的模型(paradigm)可能要花上一段時間才能弄清楚，但只要出現，就會很快接掌全局。他總結，現在還不清楚下個中國是誰或在哪裏，但不代表答案永遠不會出現，時候到了產業就會有反應，當初中國也是像這樣在非常短的時間內從一個小製造國變成世界工廠。

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