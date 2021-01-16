【銀行4.0】恒生Signature優卓理財搶攻高端客

恒生提供高端客戶服務標準的箇中策略，先從專業的財富管理團隊著手。Signature優卓理財的客戶享有恒生涵蓋銀行交易、保險及投資等服務及產品的優惠外，亦會有專責財富管理團隊提供覆蓋投資、外匯、證券、保險及貸款的全面服務。

配合專業財富管理團隊服務，恒生銀行首間Signature優卓理財中心於中環總行啟用，佔地達5,680平方呎，設計以「五種感官」為主題，從客戶為中心出發，在地毯、色調、擺設，以至間隔都費盡心思，同時播放輕柔音樂和圍繞香薰味道，並設有開放式銀行櫃位、飲料吧，以及展示當代藝術品等，務求令客戶在寬敞且自在的環境下，處理財富管理及配置資產組合。

當然客戶亦可選擇前往特選的分行Signature優卓理財櫃位，或致電24小時專人接聽的客戶服務熱線，享受優先理財服務。