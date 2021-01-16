放盤5個月 昇悅居一房戶減至725萬沽

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的昇悅居本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價18,161港元。

其中屋苑5座中高層D室，實用面積378方呎一房間隔，座向北方，享內園景，去年8月開價760萬元，放盤5個月累減35萬元，終以725萬元易手，呎價19,180元。

新買家為上車客，深知屋苑一房供應不多，放盤罕貴，故議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2012年7月以390萬元買入單位，持貨8年，現沽貨賬面獲利335萬元離場，單位期內升值86%。

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