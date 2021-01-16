The Campton推售74伙　代理指用家主導

長沙灣The Campton今(16日)推售新一輪74個單位及20伙作招標，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行客人出席率近80%，並吸引不少年輕客捧場，佔約40%。

他表示，以該行客戶作統計，九龍區客戶佔70%，而港島及新界區客戶則各佔約30%。項目用家比例較多，佔約80%，料項目落成後呎租約55港元，租金回報逾3厘水平。

踏入2021年，他預期1月全月一手交投可達1,500伙，二手則有望錄約4,500宗水平。

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