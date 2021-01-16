成功企業家唔講呢7句　想理財叻要每日七省吾身

每一位企業家，佢哋成功背後走過嘅路雖然各有不同，不過總有共通處，就係離唔開辛勤努力、奉獻時間與熱誠堅持，呢幾樣要學要跟住做唔難，但仲有一樣，成功者與平庸者最唔同，就係心態。

心態呢樣嘢無錯係好抽象，但要捉摸亦有方法。以下呢7句，一定唔會出自成功人士把口。快Check吓自己有冇呢啲口頭禪，立即戒咗佢！

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1、「呢樣唔係我負責㗎喎！」

真係有成功基因嘅人，係唔吝嗇助人成功嘅，連股神巴菲特都講過「後人今日可以乘涼，多得前人種樹」。

一個企業家嘅成功，背後其實係Team Work；想有成就，做人就唔好咁計較。

2、「平時唔係咁做㗎喎！」

咁講，代表你唔夠創新力。成功人士對新方法、新事物永無托手踭，仲好Enjoy添！Apple已故教主喬布斯都講過，「創新力係劃分領導者與跟隨者嘅關鍵」。

就算你真係唔多信某個新idea，亦唔應該即刻Say No，不妨先問吓提出嘅人呢個idea點work法，又或者不妨同對方討論吓條新橋嘅優點與缺點，總之唔可以一遇上唔見慣嘅嘢就閂門。

3、「唔公平囉！」

喺凡人呻緊呢個世界唔公平時，有成功基因嘅人已經睇透，成就係要靠自己努力爭取，唔係呻呻吓就會天跌落嚟。喺度怨唔公平，不如再努力啲去證明自己，1次唔得就2次、2次唔得就3次。

4、「我唔鍾意我份工！」

講呢句實情係質疑緊自己嘅選擇，難聽啲講仲侮辱埋自己添！所以成功人士係唔會講埋啲阻住自己成功嘅悔氣說話。有時間呻，不如諗吓有咩方法解決。

5、「我無得揀」

呢個世界充滿機遇同選擇，「無得揀」只係藉口，與其喺度自憐，自己代入做弱者角色，不如主動去製造機會。

6、「早知我就...」

有早知無乞兒。「早知...」呢個句型要Delete！成功人士係唔會畀自己後悔嘅。佢哋會用行動去扭轉局面，再唔係就Move On下次再嚟過，而唔係喺度後悔。

7、「冇可能！」

成功者嘅字典入面唔會有「冇可能」呢3個字。所有嘅「冇可能」係自己諗出嚟嘅界限同障礙，應該發揮小宇宙解決同超越。所以「唔能夠」、「唔會」、「冇可能」呢幾句通通要戒！

【有關錢 每日要七省吾身】

唔理閣下係股神投資幾叻，或者係打工皇帝收入幾高，若搞唔好理財，只會錢來錢又去。想搞好理財，首要每日自我反省以下7個問題；錢，先會留得住。

話說回來，有關錢，要每日七省吾身。以下7樣，你今日「省」咗未？

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1、【是否背負太多債項？】

咩叫欠人一身債？即係個個月還唔清條卡數。將自己辛辛苦苦賺嘅錢用嚟還息，有咩謂呢？

2、【夠唔夠應急錢？】

「應急錢」幾多至夠？專家建議至少要有足以應付半年生活開支先至叫做夠。自僱人士就要有1年財政儲備，事關自僱人士財政風險大啲。

3、【屋企人夠唔夠保障？】

若然一家大細等你開飯，咁保障就要再穩陣啲。即係幾多？好簡單，有公式︰年薪×20­儲蓄­現有人壽保險。得出嘅數目就係你人壽保險應有嘅金額，唔夠嘅就要加碼！為你屋企人着想，立即計。

4、【傷殘保險買咗未？】

意外嘅嘢好難講，一個唔該受傷、甚至永久傷殘，收入少咗唔在講，淨係筆湯藥費都有排計。所以點都要買番個保險傍身，仲要係傷殘保險。保費貴就係貴啲，不過若然真係出咗事，到時就知買保險有幾好。

5、【退休金又夠唔夠？】

儲錢做退休金係例行公事，專家建議每月留至少15%，儲起退休用。

6、【雜費有無畀貴咗？】

第一、電話、上網等費用要格價唔在講，好多公司都會有新客戶優惠引你過檔。「優惠期已過」唔緊要，可以試吓同公司講數，延長優惠期。再唔係直頭轉過第二間公司，又有新客戶優惠。

第二、買保險一樣要格價，事關同一類保險，唔同公司保費可能有唔同。

第三、就係要Check住自己嘅信貸記錄，Keep住個良好記錄，借錢時先可以攞到低利率，供車供樓都抵啲。

7、【今日捐咗錢未？】

最後一樣係捐錢畀慈善機構。功利啲講句，捐錢仲可以年尾交少啲稅，幫人又幫到自己，何樂而不為。

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