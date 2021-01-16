中證監指今年續完善上市公司監管制度　堅決打擊違法違規行為

中國證監會副主席閻慶民在第25屆(2021年度)中國資本市場論壇上稱，去年內地併購重組經過證監會審核的僅佔2.79%，平均審核用時37天，遠低於法定的90日標準。科創板、創業板發行股份已全面實行註冊制，在證監會註冊時間不超過5個工作日，內地上市公司併購交易規模穩居世界前列。

他表示，2021年將繼續完善上市公司的監管制度，繼續推動《公司法》的修訂和上市公司監管條例的制定，提出「四個持續」，包括：1)持續推進上市公司監管制度建設；2)持續深化簡政放權，縱深推進市場化改革；3)持續強化監管執法效能；以及4)持續加強風險防控。

出席同一個場合的中證監前主席尚福林指出，過去30年，資本市場為優質企業發展搭建了平台，從促進國有企業改革到鼓勵民營企業發展，上市公司的群體是在不斷擴大的，實現與經濟同步增長，可以預見上市公司今後將是經濟各個領域建設當中的領頭羊。

尚氏認為，要提高上市公司治理水平，完善制度規則，支持優質企業做優做強，堅決打擊欺詐發行、操縱市場及內幕交易等違法違規行為，實現優勝劣汰的市場自我調節。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020