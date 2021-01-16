維港灣三房戶減至2.3萬元租出　做價低市價5%

香港置業奧運站一號銀海分行首席高級營業經理翁嘉慧稱，維港灣本月至今錄得大約5宗租務成交，與上月同期相若。

其中該屋苑3座高層H室，為三房一套間隔，向東北望開揚市景，實用面積約645方呎，業主最先以約2.6萬港元放租，2個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後終減價3,000元或約11.5%，以2.3萬元租出，低市價約5%，呎租約35.7元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位裝修企理、景觀開揚，故睇樓3次後決定承租。

資料顯示，業主於1998年11月以約380.3萬元購入上述單位，租金回報約7.3厘。

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