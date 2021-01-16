商界反對　華府「放生」越南操縱匯率

美國財政部去年12月將越南列為匯率操縱國，指控當地採取「過度的外匯市場干預」，損害美國企業利益，惟任期只剩幾天的特朗普政府，周五(15日)表示決定不會向該國採取任何懲罰性措施。

美國貿易代表萊蒂澤在聲明中表示，越南不公平的行動、政策及手法導致匯率被低估，損害美國工人和企業的利益，必須作出解決，但補充暫時不會採取特定行動，將繼續研究所有可行方案。

自去年10月起，美國貿易代表辦公室一直就越南的匯率相關政策及手法進行調查，但該辦公室去年底舉行的聽證會上，美國商界代表就可能對越南開徵關稅，將損害美國企業利益表達憂慮。

據美國商務部數字，美國近年從越南進口急升，由2009年的149億美元，暴增至2019年的666億美元。與此同時，由於中美關係緊張和內地製造業成本上漲，美國企業近年大舉投資越南。

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