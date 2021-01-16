馬鞍山迎海兩房戶減價38萬沽

利嘉閣地產馬鞍山中心分行首席聯席董事楊震霆表示，新近錄得迎海一期5座中層A室成交，單位實用面積約496方呎，採兩房連儲物室間隔，望內園景。單位放盤約3日，原先叫價838萬港元，經議價後，減價38萬元或約4.5%，以800萬元成功沽出，呎價約16,129元。

據悉，業主於2016年9月以約665萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約135萬元，物業升值約20%。

該屋苑目前約有逾300個單位放盤，平均成交實用面積呎價1.6萬元，最低入場價由798萬元起。

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