美國去年尾節日零售旺　銷售急升8.3%

美國全國零售商聯會(NRF)公布，當地11至12月假期零售旺季銷售按年急升8.3%，好過該會原先估計增長介乎3.6%至5.2%，亦優於過去5年平均的3.5%增幅。有關數字不包括汽車、汽油及餐飲的銷售收入。

NFR總裁兼行政總裁Matthew Shay表示，面對疫症急速蔓延，以及政治和經濟形勢不明朗，消費者選擇向家人和朋友送禮，以找回生活正常的感覺。該會首席經濟師Jack Kleinhenz亦指，民眾慶祝假期的意欲強烈，即使是低收入家庭或失業人士。

此外，NFR最新數據亦顯示疫情下的趨勢，如在家煮食及運動，以及DIY工程，相關銷售錄可觀增長，而網上和非店舖銷售按年急升24%。各類產品中，建築材料及庭園產品銷售亦升近20%，其次是體育用品，銷售升約15%，超市雜貨和飲料銷售升近10%。另邊廂，電子及家電銷售跌14%，服裝及飾物銷售亦跌15%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020