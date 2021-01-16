獲「買入」投資評級內地股票佔86%　10年最樂觀

分析員對亞洲投票前景愈來愈樂觀，尤其是中國股份！據外電統計顯示，截至本月14日止，分析員對內地滬深300指數成分股的逾5,600個投資評級中，「買入」評級佔86%，創10年新高，比率較1年前多5個百分點，亦超越長期居高位的南韓股市。

統計亦顯示，南韓、香港及印度股份獲「買入」評級的比率均至少75%，這或反映市場憧憬疫苗面世有助經濟反彈，尤其是以出口為主國家如中國和南韓，並相信可提振企業盈利。

至於區內兩個發達國家─日本的東證指數和澳洲的標普/ASX 200指數內股份，獲買入評級的比率分別只稍高於50%及低於50%，兩地股市今年以來均跑輸MSCI亞太指數。

獲「沽出」投資評級的中國股份一向甚少，而買入評級自2016年起穩步增加，適逢滬深300指數本周升上13年新高後回落，觸發市場對投資前景過度樂觀的憂慮。Federated Hermes環球股票投資組合經理Louise Dudley指出，最近評級獲上調的股份主要由投資情緒帶動，基本因素則變化不大。

摩根大通私人銀行亞洲股市策略主管Raymond Cheng稱不太擔心投資情緒過分樂觀，尤其只靠單一指標來判斷，認為最重要是要留意內地企業即將公布的業績是否符合預期以及疫情能否受控。

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