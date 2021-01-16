印度央行撐建立外儲抗市場震盪

印度央行行長Shaktikanta Das周六(16日)在演說中表示，新興市場必須建立龐大外匯儲備，作為免受外圍市場震盪的緩衝，即使這會增加被美國列入匯率操縱國的風險。

目前印度外匯儲備達破紀錄5,860億美元，接近全球排名第4位的俄羅斯，主要是央行為應對外資大舉流入，不斷買入美元，並使當地貨幣盧比成為去年表現最差的亞洲貨幣。

印度早前已被美國列為匯率操縱國觀察名單，理由是該國對美國錄得巨大商品貿易盈餘，以及截至去年6月止一年「持續」淨買入美元。

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