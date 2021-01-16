挪威主權財富基金聘運動心理學家　原因係...

管理資產達1.3萬億美元的挪威全球最大主權財富基金，其行政總裁Nicolai Tangen日前透露，最近基金已聘請一名多年來訓練當地空軍機師和頂尖運動員的運動心理學博士，期望透過提高基金經理的心理質素，使他們安心承受更大風險，以提升投資表現。

去年9月履新的Tangen是對沖基金AKO Captial創辦人，其任命過程被批評存在利益衝突，他稱全靠過去8年運動心理學家給予的訓練，令他可承受媒體及其他外界施加的壓力，並於最後關頭獲得任命。

此外，該基金上周表示，除倫敦和紐約外，正於挪威首都奧斯陸建立股票投資團隊，而基金將於本月28日公布去年投資表現，並事先張揚回報可能會跑贏基準指標。

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