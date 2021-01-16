俄羅斯突加徵出口稅　芝加哥小麥期貨創6年新高

全球最大小麥出口國俄羅斯宣布，由3月1日起把小麥出口稅由原本每噸25歐元，上調至50歐元，消息刺激芝加哥小麥期貨周五(15日)曾漲2.5%至每浦式耳6.93美元，創2014年5月以來新高，收升0.82%至6.755美元。而由外電編制的穀物價格指數自去年8月初以來急漲逾60%。

俄羅斯總統普京去年底已要求政府採取行動，為基本食品如麵包和食油的通脹降溫，當中措施包括小麥出口配額及徵稅於下月25日執行。

俄國政府現時亦計劃繼續於下一個小麥收割季度徵稅，農業部本周較早前建議稅率為每噸45美元。

顧問公司Strategie Grains指出，俄羅斯當局原先的徵稅計劃未能令本地市場冷卻下來。

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