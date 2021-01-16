小心泡沫爆破！瑞士銀行警告虛擬貨幣長遠價值或跌至零

瑞士銀行財富管理向客戶發表報告，警告近期瘋炒的虛擬貨幣，雖然價格短期內或進一步上升，但長遠價值可能跌至零。

報告作者之一的環球新興市場投資總監Michael Bolliger認為，倘設計上更好的虛擬貨幣面世，或央行自行發行數碼貨幣加入競爭，均可能使現時的虛擬貨幣降至一文不值。他並舉例，Netscpe及Myspace程式曾廣受歡迎，但最終消聲匿跡。

虛擬貨幣「一哥」比特幣價格由去年聖誕節前夕約2萬美元，最近一度升逾4萬美元。據交易平台CryptoCompare數據顯示，於晚上10時，比特幣報37,212美元，過去24小時升0.83%。

瑞銀相信虛擬貨幣價格短期內或進一步攀升，主要由市場炒賣動力、機構投資者採納，以及供應有限因素所帶動，但該市場長遠會面臨監管干預，並提到最近英國當局禁止向散戶銷售部分虛擬貨幣衍生產品。

一如很多機構，該行亦質疑虛擬貨幣的現實用途，但基於它沒有現金流，難以決定合理價值，故不會形容目前價格是泡沫。

不過，部分投資者對虛擬貨幣前景充滿信心。Guggenheim Investment策略員Scott Minerd認為，比特幣未來價值或達40萬美元，摩根大通亦預計，比特幣長線或升至14.6萬美元。

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