美權威智庫：中國經濟規模提前至2028年超越美國

內地將於下周一(18日)公布最新國內生產總值(GDP)數據，接受外電調查的經濟學家估計，中國去年全年經濟增長2.1%，是唯一避過收縮的主要經濟體，主要受惠疫情率先受控使經濟活動大致恢復，他們料今年增長進一步加速至8.2%。

美國權威的布魯金斯學會，其環球經濟和發展項目主任Homi Kharas進一步預期，中國經濟規模將於2028年超越美國，較原本估計早兩年。據國際貨幣基金組織(IMF)估計，去年中國GDP為美國的71.4%，按年提升4.2%，兩者差距縮窄速度是歷來最快，而世界銀行則估計，全球GDP去年下滑4.2%，令中國佔全球GDP以美元計的比率升至14.5%，提早兩年升至該水平。

Kharas又指，中國佔全球1/4中產階級人士，即人均每日消費介乎11至110美元(以2011年購買力計算)，倘疫症沒有爆發，將要多兩年才升至該水平。

其他數字亦顯示中國去年經濟「疫」境中走強。內地官方本周公布去年出口增加3.6%，反觀，聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)料全球貿易去年萎縮5.6%，而中國亦勢自2015年以來，首次成為吸納最多外國投資的國家，去年首11月個月吸資1,295億美元，稍高過前年水平，而去年全球外國直接投資(FDI)預期大減30%至40%。

此外，以收入計的《財富》環球500大企業中，以中國包括香港為基地的企業數目達124家，首次力壓美國，後者只有121家，而中國去年全年電影票房亦首次超越美國。

投資市場方面，富時羅素去年加入中國主權債後，內地國債正式獲全部3大環球債券指數納入，而外國投資者去年掃入達1.1萬億元人民幣內地債券。

目前美國通用汽車(GM)及德國福士汽車在內地的銷量已均超出車廠的本土市場，而美國體育用品巨頭Nike截至去年11月止季度銷售首次超過20億美元。

阿肯色州大學亞洲研究主任Ka Zeng表示，若內地持續成功控制疫情，將有助中國強化在全球經濟的地位，歐美企業將更集中開拓中國市場，因為內地可能是疫後唯一最大增長泉源。

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