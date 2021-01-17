陳樂怡：料恒指29000點有較大獲利壓力
2021年01月17日 08:00
東網電視更多新聞短片
市場對美國候任總統拜登大增財政支出的樂觀預期，帶動環球投資市場氣氛向好。港股通南向資金近期積極流入香港市場，尤其是流入遭美國封殺的中資企業，如中資電訊股、中芯(00981)及中海油(00883)，支持股價於低位反彈。
港股後市看法仍偏向正面，惟市場仍有不少潛在風險因素，包括美債息升，中國新冠肺炎確診個案回升，加上港股自1月以來累升逾1,200點，預期恒指靠近29,000點主要技術位會有較大的獲利壓力。
互聯網平台股受累於中國反壟斷監管風險升溫，造就部分資金轉向流入中小型科技股。其中，SaaS股近期表現強勢，龍頭微盟(02013)及中國有贊(08083)先後調高服務收費，帶動股價連環創新高。事實上，疫情觸發企業加快數碼化，帶來結構性的轉變。而且，短視頻平台普及化，直播帶貨成為熱潮，推動SaaS服務需求，建議投資者等待回調機會。另外，中國5G時代將會增加對數據中心的需求，萬國數據(09698)在國內一線城市已有部局，未來收入增長料會加快，可現價收集。
吉利汽車(00175)母企吉利集團及富士康簽署戰略合作協議，為全球車企提供代工生產及顧問服務，包括汽車整車或零件、智能控制、汽車生態系統及電動車產業鏈流程等，利好消息不斷，支持股價再創新高，維持看好吉汽的新產品周期，領克Zero首款純電動車今年上市，公司訂立的2021年銷售目標亦優於市場預期。電動車及自動駕駛的長遠發展前景可期，但目前估值略高，宜候低吸納。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020