葉尚志：受惠5G　中興通訊目標上望26元

港股仍在延續穩中向好的發展，恒指進一步站上了28,000點水平，創出一年以來新高，而大市日均成交量已提升至逾2,000億港元，資金有持續流入的情況，有利股份板塊繼續輪動，也對港股總體帶來維穩推動力。美國10年國債收益率升至1厘以上，引起市場近期的關注，但相信美國聯儲局的寬鬆政策仍將持續，低利率環境仍可保持。

工信部在2021年全國工業和信息化工作會議上指，將繼續有序推進5G網絡建設及應用，並且加快主要城市5G覆蓋，推進共建共享，計劃新建5G基站在60萬個以上。中興通訊亦表示，在去年實現5G市場格局和份額雙提升，並將加大晶片等底層核心技術的投入。截至去年第3季，中興5G基站發貨全球市場份額佔比有33％，全球排名第2。另外，公司近日亦公布出售非主營業務的高達通信權益，相信將可更有利於5G的主力推進發展。建議可於21元以下買入，目標價看26元，止蝕位於17元。

第一上海首席策略師葉尚志

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