鄺紫珊：疫情改變生活及消費模式　今年投資焦點係...

美股於2020年跑贏全球主要股市，展望今年，美股增長動力仍然強勁。美國總統拜登即將上任，預期美國將會有一番新氣象。根據歷史經驗，自二次大戰以來，歷任美國總統大選後一年，標普500指數平均年回報率超過9%，加上企業盈利能力強勁，美股今年仍有不俗的表現。

在寬鬆的貨幣政策與龐大的財政政策刺激下，美國市場資金面將更充沛，可望持續支持今年股市的表現，疫苗推出，可望加快經濟復甦，預期企業盈利可帶動美股繼續朝向上升的軌道。

全球逐漸進入經濟復甦的環境，在布局美股時，可聚焦科技、新能源、醫療及消費等強勢產業。美國新政府上台後，將大規模推出財政政策以刺激經濟，而額外紓困政策亦是優先考慮的工作，這將可有利勞動市場加快復甦，並有助增加消費增長，進而推升小型股與經濟循環股的表現。另外，美國政府將改變能源政策與標準，相信可有利新能源相關類股份。

另外，拜登上任，雖不會完全撤銷特朗普下達對華的政策，但預期其執政作風不會好像特朗普對華措施的強悍，這可有利緩和中美關係。

內地A股及香港股市近期延續去年第4季以來升勢，也帶動大中華基金表現。從基本面看，中國經濟結構這2年明顯從過去的舊經濟及基建面，逐漸轉型到新經濟、5G及城市網絡建設。受惠中國政府推出十四五規劃的政策扶持、中國內需消費力道擴張，A股第1季表現可以預期有不錯的表現。

從2020年開始，國內政策發展有賴於城鎮化2.0、創新科技、金融開放、綠色能源產業等，並將持續吸引資金。另外，內需消費也將是推動中國2021年增長的主要勢頭，據官方統計，失業率下降，加上2020年中國家庭備用儲蓄超過以往水平，而目前國際旅遊仍未開放，以及中國推出特區免稅等優惠，這些因素均可加強內需消費能力。

另外，中國復工率去年第3季明顯提升，可帶動整體出口增長，預期出口導向製造業有望成為推升今年A股的另一動力。信貸投放力度加大與減稅等措施也支持製造業持續維持擴張，將有利企業盈利表現，有利吸引資金持續流入。消費復甦及疫情改變生活及消費模式，包括:電子商貿、社交平台、線上遊戲、醫療服務、消費電子及新能源汽車供應鏈等將持續是今年的投資焦點。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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