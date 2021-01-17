郭家耀：物管股有前景　首選碧桂園服務

內地住建部、發改委及銀保監等10個部委早前聯合發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，通知指出業主委員會應當督促業主遵守法律法規、議事規則、管理規約和業主大會決議，對業主違規違約行為進行勸阻。對多次催交仍拖欠物業費的業主，可根據管理規約規定的措施進行催交。探索將惡意拖欠物業費的行為納入個人信用紀錄。

此外，又提到結合城鎮老舊社區改造，引導居民協商確定老舊社區的管理模式，推動建立物業管理長效機制。鼓勵物業服務企業統一管理在管項目周邊老舊社區。暫不具備專業化物業管理條件的，由街道通過社區居民委員會託管、社會組織代管或居民自管等方式，逐步實現物業管理全覆蓋。通知表示，鼓勵有條件的物業服務企業向養老、託幼、家政、文化、健康、房屋經紀及快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。引導物業服務企業通過智慧物業管理服務平台，提供定制化產品和個性化服務，實現一鍵預約、服務上門。物業服務企業開展養老、家政等生活性服務業務，可依規申請相應優惠扶持政策。

通知亦提及建立物業服務信用評價制度，制定統一的信用評價標準，建設全國信用資訊管理平台。根據合同履行、投訴處理、日常檢查和街道意見等情況，採集相關信用資訊，實施信用綜合評價，依法依規公開企業信用紀錄和評價結果。依據企業信用狀況，由城市住房和城鄉建設部門授予信用星級標識，實行信用分級分類監管。政策對提升住宅物業管理水平和效能提出要求，鼓勵有條件的物業服務企業向養老、家政、房屋經紀等領域延伸，鼓勵物管公司強化並改善物管服務，社區增值服務貢獻將成業績新增長點。

該公司亦獲母公司全力支持，每年提供可觀的新增管理面積，積極向外收購第3方管理公司，並將業務延伸至與物管具協同效益的業務。儘管估值較行業平均有一定溢價，但由於管理層執行能力強勁，業績增長前景優於同業，公司仍屬行業首選。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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