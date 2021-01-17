高盛再上調美國今年經濟增長預測至6.6%

為了迎接美國「藍色浪潮」來襲，市場開始針對民主黨的政策立場，調整對未來經濟的預估。其中華爾街大行高盛就將美國今年經濟增長預期，由之前的6.4%再上調至6.6%，是該行1月份以來第二次上調增長預測，理由是美國候任總統拜登推出的經濟刺激計劃，將加速美國經濟的復甦。

之前已有分析指出，隨着經濟與通脹復甦預期升溫，基本情境下，預計聯儲局將於明年開始縮減買債，最早或在明年第四季開始，並對首次加息的時間預測，由2025年初推前至2024年下半年。通脹預期的升溫，同步推動美國10年期國債孳息率企上1%，預計今年底將升至1.5%；明年底達到1.85%。

群益納斯達克生物科技ETF基金經理林孟迪表示，通脹與國債孳息率的上揚，將推動價值型股票重拾動力，有望在利率緩升期間表現超越增長股。

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