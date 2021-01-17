陳政深：制裁股暫未宜中長線部署　內需股仍為本季焦點

投資者或會問，為何上述公司被美國制裁，股價不跌反升，小米卻於上周五大幅捱沽，原因顯然與北水的取向有關，截至周四，小米已累計錄得4.2億元的滬港通資金淨流出；反之，同期中移卻錄得136億元資金淨流入。

小米在美國的業務不多，單單限制投資，對其業務影響不大，但作為一家市值逾7,000億元、在眾多市場都有不俗市佔率的公司，小米一直受基金青睞，如果美國相關的投資者被要求在11月份之前清倉，影響不可謂不大；最壞的後果是公司的設備被制裁，亦可以想像，若美國公司在海外的分公司招標項目，入標公司亦會避免使用中國產品，影響將甚為深遠。

中移及中海油所受的影響亦不容小覤，同樣，其業務層面所受打擊雖然不大，但可以見到，在剛過去的一周，來自「北水」的護盤何其活躍，可見股份有其重要性。但中移市值逾9,000億元，中海油亦達3,600億元，北水能否持續推高股價？受制名單內的股份多是部署於大中華的基金必然之選，一旦這些基金在11月前未如期清倉，來自美國的資金便不能投資於此些基金，而拜登上場，亦未必急於撤走行政命令，以免予人向中國讓步之感。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）

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