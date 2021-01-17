【星期一‧炒啲乜】美國總統交接　股市好鬼chok？

2021年1月剛好已經過了一半有多，本周全球焦點定必落在美國候任總統拜登將於本月20日宣誓就職。上任前，拜登提早「派糖」提出1.9萬億美元紓困方案，不過市場憂慮未必能輕易在國會獲得過關，加上美股近期屢創新高之下，不少投資者「畏高」，部分鎖定利潤沽貨離場，道指、標指及納指全星期分別累跌0.91%、1.48%及1.54%。

展望本周，美國總統交接、中美角力、新冠肺炎疫情進展，以及疫苗效用等依然左右大市，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，險中求勝。

1、【陳樂怡：料恒指29000點有較大獲利壓力】

2、【葉尚志：受惠5G 中興通訊目標上望26元】

3、【鄺紫珊：疫情改變生活及消費模式 今年投資焦點係...】

4、【郭家耀：物管股有前景 首選碧桂園服務】

5、【陳政深：制裁股暫未宜中長線部署 內需股仍為本季焦點】

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【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

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