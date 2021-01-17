【星期一‧炒啲乜】美國總統交接　股市好鬼chok？

2021年01月17日 10:00
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    2021年1月剛好已經過了一半有多，本周全球焦點定必落在美國候任總統拜登將於本月20日宣誓就職。上任前，拜登提早「派糖」提出1.9萬億美元紓困方案，不過市場憂慮未必能輕易在國會獲得過關，加上美股近期屢創新高之下，不少投資者「畏高」，部分鎖定利潤沽貨離場，道指、標指及納指全星期分別累跌0.91%、1.48%及1.54%。
    另一邊廂，現任美國總統特朗普離任前，仍不斷對中國施壓，上周意外地將小米集團(01810)列入投資黑名單，並將中海油(00883)母企中國海洋石油集團加入實體清單，新近擬促華府減購中國商品及服務。全周計，滬綜指及深成指各跌0.1%及1.9%，但市場資金充裕，截至上周五(15日)滬深兩市成交額連續第10個交易日破萬億元人民幣；港股曾升至近1年高位的28,667點，恒指全周累漲2.4%。
    展望本周，美國總統交接、中美角力、新冠肺炎疫情進展，以及疫苗效用等依然左右大市，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，險中求勝。
    1、【陳樂怡：料恒指29000點有較大獲利壓力】
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    2、【葉尚志：受惠5G　中興通訊目標上望26元】
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    3、【鄺紫珊：疫情改變生活及消費模式　今年投資焦點係...】
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    4、【郭家耀：物管股有前景　首選碧桂園服務】
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    5、【陳政深：制裁股暫未宜中長線部署　內需股仍為本季焦點】
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