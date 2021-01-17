收購失敗！Couche-Tard轉而與家樂福探討合作機會

加拿大便利店巨頭Couche-Tard及歐洲零售商家樂福上周六(16日)在一份聯合聲明中表示，在收購談判失敗後，兩家公司已決定尋找合作機會。Couche-Tard放棄了以162億歐元(約1,526億港元)收購家樂福，原因法國政府以食品安全為由，反對有關交易。

外電此前引述消息人士透露，法國財政部長勒麥爾(Bruno Le Maire)與Couche-Tard創辦人兼董事長布夏爾(Alain Bouchard)開會後，Couche-Tard決定終止收購家樂福。而較稍早前，法國政府以糧食安全為由，否決任何家樂福的賣盤方案。

勒麥爾表示，糧食安全對法國而言具有戰略意義，所以不會出售法國大型零售商，故不贊成相關交易，並且不留餘地的拒絕。

據悉，Couche-Tard原本建議提供就業機會和確保法國食品供應鏈，並讓併購後的實體同時在巴黎及多倫多上市，並由家樂福及Couche-Tard兩多現任CEO共同掌管新公司，希望藉此換取法國政府的首肯。收購計劃原本還保證，交易後新實體的全球策略運作將續留法國，也會聘用法國人擔任董事。

該項交易原本獲得家樂福的廣泛支持，該連鎖零售商在法國有10.5萬名員工，是法國最大的私人僱主，法國也是家樂福最大的市場。因此有分析稱，法國政府基於政治理由阻止交易，是不希望國內最大僱主變成外國人。

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