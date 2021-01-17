第4波疫情衝擊巨大　陳茂波預警失業率創16年新高

財政司司長陳茂波在其網誌警告，第4波新冠肺炎疫情為香港經濟帶來更大衝擊，即將公布的最新失業率(去年10至12月)勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

陳指出，以破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%。上月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。

他又指，目前每日仍有數十宗新冠肺炎確診個案，而且源頭不明個案比例仍高，加上近期在個別社區出現小型爆發，反映疫情仍然反覆。

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