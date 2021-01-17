戶戶送完成進一輪融資　公司估值逾546億元

英國食品配送公司戶戶送(Deliveroo)周日(17日)表示，已從包括少數股東亞馬遜在內的現有投資者進一步融資1.8億美元(約14億港元)，使公司估值超過70億美元(約546億港元)。

戶戶送將在未來幾個月進行IPO，將是倫敦3年來規模最大的新股發行。本輪融資由美國投資者Durable Capital Partners及Fidelity Management & Research牽頭。

戶戶送的業務遍及12個國家，主要在西歐。創辦人兼CEO許子祥(Will Shu)表示，新投資將幫助集團繼續創新，開發新的技術工具來支持餐廳，為配送員提供更多的工作，並為顧客提供更多的選擇。

英國競爭監管機構於去年8月駁回了戶戶送的當地競爭對手Just Eat Takeaway和Domino's Pizza的反對，批准了亞馬遜收購戶戶送16%股份的計劃。

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