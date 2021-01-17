啟德MONACO正式開售　大批準買家等候揀樓

2021年新盤開售潮揭序幕。會德豐地產旗下啟德MONACO，周日(17日)搶閘推出145個單位進行首輪銷售，因應疫情，是次發展商特意減少推售單位數量，並採取分時段等形式揀樓，但目前售樓處外仍有大批準買家排隊等候報到及認購，場面相當熱鬧。

發展商昨日截止接受認購，共錄得3,727張入票登記，超額認購近25倍，創出同區3年內新盤入票量新高紀錄。項目首批發售單位間隔由開放式至三房不等，實用面積由280至762方呎，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實平均呎價23,323港元，折實售價由596.6萬至1,888.7萬元，呎價20,368至25,708元，市值約16億元。

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