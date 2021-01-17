傳支聯會主席李卓人等人低市價10%沽美孚新邨單位

市場消息透露，荔枝角美孚新邨1期百老滙街5號一個單位，實用面積827方呎，市傳剛以1,000萬港元轉手，呎價約12,092元，原業主為支聯會主席李卓人等人，於2006年購入後一直自用，若成交落實，帳面賺約668萬元。

有大型代理表示，單位於市場未聞有放盤，但以單位質素而言，望園、海雙景，景觀開揚，成交價低市價約10%。據大型銀行對上址網上估值，介乎1,053萬至1,107萬元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020