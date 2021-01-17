代理料MONACO首輪145伙可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2021年頭炮新盤MONACO首輪推售145伙，公司買家出席率約8成，九龍區佔5成，港島區3成，新界區2成，買家以用家為主，佔整體約8成，以換樓客居多，其餘2成為投資客。

他指出，公司大手客不多，只有數組客戶有意購入2伙，料首批145個單位可順利沽清。而現時新盤開售均做足防疫措施，疫情下每輪售樓量減低，以減少人流，賣樓須分多輪進行，推售時間較長。

他認為，本月樓市氣氛好壞參半，二手交投雖造好，形成小陽春格局，惟本港疫情起起落落，影響新盤推售步伐。由於將軍澳日出康城新盤LP10亦料將開售，本月一手成交量料可錄約1,500宗。

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